На Тамбовщину придет сильная жара

Сегодня, 20 июня, по прогнозам синоптиков во второй половине дня на территории Тамбовской области ожидается повышение температуры воздуха до 32 градусов.

В администрации Тамбова жителям напоминают о правилах безопасного поведения при жаркой погоде:

- носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

- передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени;

- не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма;

- пейте больше жидкости, лучше выбирать минеральную воду без газа.

При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить тело, чтобы избежать теплового удара.