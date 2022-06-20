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Общество20 июня 2022 8:54

На Тамбовщину придет сильная жара

Температура воздуха прогреется до 32 градусов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сегодня, 20 июня, по прогнозам синоптиков во второй половине дня на территории Тамбовской области ожидается повышение температуры воздуха до 32 градусов.

В администрации Тамбова жителям напоминают о правилах безопасного поведения при жаркой погоде:

- носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

- передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени;

- не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма;

- пейте больше жидкости, лучше выбирать минеральную воду без газа.

При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить тело, чтобы избежать теплового удара.