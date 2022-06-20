Двое маленьких детей пострадали в аварии в Тамбовской области

В аварии получили травмы водитель и двое малышей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы двое маленьких детей, произошла 17 июня в 18 часов 20 минут на 22 километре автодороги «Тамбов -Шацк» Тамбовского района. 22-летний водитель «Лада Приора» столкнулся с движущимся навстречу «Шевроле Лачетти» под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате аварии пострадали пассажиры иномарки – 9-месячная девочка и 3-летний мальчик. Малышей доставили в детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Госпитализация также потребовалась водителю автомобиля «Лада Приора».