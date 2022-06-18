На Тамбовщине стартует приемная кампания в вузы

В понедельник 20 июня, стартует приемная кампания–2022. Абитуриенты высших и средних специальных учебных заведений могут подать заявление о приеме на обучение на портале «Госуслуг».

Возможность подачи документов в электронном виде для абитуриентов колледжей появилась только в этом году. Как рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области, сейчас в регионе к сервису подключено 26 государственных и негосударственных колледжей. Заявления принимаются на 249 специальностей и направлений подготовки.

По такому же принципу работают и тамбовские вузы.

- В этом году в них увеличено количество бюджетных мест. Особенно актуально сейчас IT-направление и инженерные специальности, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Например, в ТГТУ на эти направления выделено 200 бюджетных мест, в Державинском университете – 160.

Подать заявление на портале может только сам абитуриент. В строке поиска необходимо найти услугу — поступление в среднее специальное или высшее учебное заведение. Дальше появится форма, где нужно будет указать уровень образования, желаемый колледж или вуз, особые условия (потребность в общежитии, договор о целевом обучении), индивидуальные достижения (например, победы в олимпиадах), данные аттестата. Личные данные загрузятся в форму автоматически.

После подачи заявления в личном кабинете будут отображаться сведения об этапах его рассмотрения: принято или отклонено. В случае положительного результата абитуриенту нужно будет только сдать экзамены, если они предусмотрены, и подать оригинал аттестата в выбранное учебное заведение.

Кроме портала «Госуслуг» абитуриент может подать заявление и другими способами:

— лично в приемную комиссию учебного заведения;

— через сайт колледжа или вуза;

— письмом по обычной или электронной почте.