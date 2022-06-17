Тамбовского фотографа отправили на 17 лет в колонию за совращение малолетних

В Тамбовской области вынесли приговор 54-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности четырех малолетних девочек в возрасте от 10 до 13 лет, предусмотренных ст.ст. 135 и 132 УК РФ (развратные и иные действия сексуального характера).

Следствием и судом установлено, что мужчина неоднократно завлекал к себе домой подарками в виде пополнения баланса мобильного телефона, наличных, билетов на аттракционы, продуктов питания малолетних девочек, проживающих по соседству, где совершал в отношении них действия сексуального характера, просил танцевать перед ним, вел разговоры на интимные темы. Если девочки хотели уйти, он угрожал рассказать другим о том, что происходило, в результате испуганные дети оставались в доме мужчины, позволяя ему совершение развратных действий.

На период следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он работал в школе, проживал один, занимался любительской фотосъемкой, в том числе, детской фотографией.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.