В Тамбове утвердили руководителей советов микрорайонов

В Тамбове снова начали действовать советы микрорайонов, сейчас на территории областного центра их 40. Главная цель создания советов — вовлечение горожан в разработку и принятие решений для развития городских территорий. В состав объединений вошли жители многоквартирных домов и частного сектора, представители власти. Они вправе участвовать в реализации проектов по благоустройству, осуществлять общественный контроль и приемку ремонтных работ, обсуждать вопросы размещения на территории совета микрорайона нестационарных и других объектов, вносить предложения по проектам муниципальных правовых актов и многое другое.

- Обращения советов микрорайона подлежат обязательному рассмотрению органами администрации города и их должностными лицами, - сообщает пресс-лужба администрации Тамбова.

Названия и состав советов утверждены постановлением администрации города Тамбова № 3729 от 6 июня 2022 года: «Автовокзал» (председатель Королева Елена Анатольевна), «Ласки» (Демидова Надежда Алексеевна), «Парк Победы» (Мурзина Светлана Владимировна), «Педагогический колледж» (Золотухин Александр Борисович), «Успенская площадь» (Силкина Марина Алексеевна), «22 школа» (Чеснокова Надежда Ивановна), «Вознесенский» (Жаринов Илья Валерьевич), «Студенецкий» (Орлова Людмила Александровна), «Центральный» (Дилевская Ольга Александровна), «Автогородок» (Кобызева Светлана Вячеславовна), «Бульвар Энтузиастов» (Муравьёва Ирина Владимировна), «Защитный» (Ермакова Ирина Валерьевна), «Магистральный» (Никулина Татьяна Васильевна), «Школьный» (Васенькина Валентина Николаевна), «Запрудный» (Попов Алексей Александрович), «Олимпийский парк» (Грипич Ольга Игоревна), «Северный» (Царев Андрей Алексеевич), «Комсомольская площадь» (Захарова Вера Васильевна), «Поликлиника им. В. Коваля» (Жирова Наталья Сергеевна), «Техникум отраслевых технологий» (Балабанова Наталья Петровна), «ТЭЦ» (Криворучко Елена Сергеевна), «Чичерина» (Лик Людмила Владимировна), «Лермонтовский сквер» (Плотников Эдуард Сергеевич), «Покровский» (Романов Владимир Александрович), «Пригородный лес» (Веденеева Наталья Юрьевна), «Старинный» (Резяпкин Андрей Андреевич), «Ярмарочный» (Павлинская Татьяна Ивановна), «Южный» (Юртаева Лариса Ивановна), «Прохладный» (Спирякова Людмила Алексеевна), «Станция Цна» (Ветрова Марина Александровна), «Пехотка» (Загайнова Ольга Владимировна), «Сенько» (Климкина Юлия Сергеевна), «Летный городок» (Белова Наталия Сергеевна), «Железнодорожный» (Пучкова Дарья Николаевна), «Белый Бак» (Гусева Валентина Сергеевна), «Уютный» (Андреева Ольга Вячеславовна), «Автолюбитель» (Кокора Мария Васильевна), «Салют» (Служаков Олег Антонович), «Киквидзе» (Горбунов Максим Александрович), «Полынковский» (Петрова Галина Николаевна).