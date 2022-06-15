На Петербургском экономическом форуме заключили соглашение о ремонте 22 тамбовких отделений почты

Соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории Тамбовской области заключили 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме между акционерным обществом «Почта России» и администрацией Тамбовской области. Оно предусматривает, что в течении 2022 года пройдёт обновление почтовой сети Тамбовской области, как пилотного региона, по программе модернизации и приведения в нормативное состояние отделений почтовой связи.

- Нам важно привести сельские почтовые отделения в достойное состояние, чтобы жители удаленных территорий и маленьких населенных пунктов получали почтовые, социальные и государственные услуги в комфортных условиях. Такое поручение дал Президент страны. В прошлом году Почта России отремонтировала в Тамбовской области 8 сельских отделений. До конца 2022 года мы проведем ремонты еще в 22 почтовых отделениях, 20 из которых находятся в селах и деревнях, - говорит генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Всего в Тамбовской области 658 почтовых отделений, 547 из которых находятся в сельской местности. Ежедневно сотрудники Почты России обслуживают 13 тысяч человек, оказывая разнообразные услуги. Это не только доставка писем, посылок, но и прием платежей ЖКХ, налогов, штрафов ГИБДД, проведение подписной кампании на периодические издания, прием денежных переводов.

- Во время встречи с работниками Почты России я получил немало вопросов, требующих решений на федеральном уровне, - поясняет врио главы администрации области Максим Егоров. - Среди них: подготовка кадров, повышение зарплат, замена печного отопления в помещениях сельских отделений на газовое, цифровизация сервисов, ремонт почтамта в Моршанске, который находится в историческом здании. Решение этих вопросов мы обсудили с генеральным директором «Почта России» Максимом Алексеевичем Акимовым.