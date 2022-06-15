Тамбовчанка родила мертвого ребенка и выбросила его в мусор

В доме родившей женщины следователи нашли окровавленную одежду Фото: СУ СК России по Тамбовской области

26 января этого года на мусорном полигоне в Первомайском районе местные жители обнаружили полимерный пакет с телом новорожденного мальчика. По данному факту в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили и расследовали уголовоное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Следственные органы через средства массовой информации обратились к местным жителям с просьбой сообщить информацию о женщинах, находившихся на поздних сроках беременности, но у которых так и появился новорожденный и отрабатывали всю поступающую информацию. Чтобы установить мать малыша провели десятки исследований ДНК по образцам биоматериалов, взятых у женщин, проживающих в населенных пунктах, с которых мусоровозы забирали и вывозили мусор на полигон. В ходе работы следователи также получили информацию о том, что в конце январе 34-летняя жительница одного из сел Первомайского района вместе с мамой спешно покинули дом и уехали в другой регион. В процессе осмотра их домовладения следователи обнаружили следы крови, в том числе, на женской одежде. Вместе с сотрудниками полиции установили местонахождение женщин. Они находились у родственников в Самарской области. Проведенное исследование ДНК подтвердило, что именно эта женщина и является матерью ребенка, обнаруженного на полигоне.

На допросе тамбовчанка рассказала, что в конце января 2022 года у нее начались преждевременные роды. Ребенок родился дома и не подавал никаких признаков жизни. Испугавшись, женщина положила его в пакет и отнесла в мусорный бак, а на следующий день уехала к родственникам. На учете в медицинском учреждении она не состояла.

- Показания женщины подтверждают результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что младенец является мертворожденным, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Его смерть наступила вследствие внутриутробной асфиксии.