В Тамбовской области после столкновения с КамАЗом погиб водитель трактора

КамАЗ двигался по главной дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегрузной техники произошла 13 июня в 11 часов 40 минут на 171 км автодороги «Воронеж-Тамбов». 44-летний мужчина, управляя трактором МТЗ-80.1 с прицепом, пересекал нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог и столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем КамАЗ М1840 в составе прицепа СЕСПЕЛЬ SE3U. За рулем этой машины был 56-летний мужчина.

- В результате водитель водитель трактора скончался на месте ДТП, его 25-летний пассажир оказался в городской больнице им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.