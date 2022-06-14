Тамбовская область планирует заключить 12 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме

15 июня в северной столице начинает свою работу 25-й Петербургский международный экономический форум. Делегация Тамбовской области, возглавляемая временно исполняющим обязанности главы администрации области Максимом Егоровым, примет участие в этом мероприятии.

- В рамках работы форума мы планируем подписать 12 соглашений по различным направлениям сотрудничества, - подчеркивает Максим Егоров. – Это модернизация агропромышленного комплекса региона и взаимодействие в сфере информационных технологий, развитие кластеров и технопарков, цифровая экономика, межрегиональная кооперация в рамках научно-образовательных кластеров и многое другое.

На площадке ПМЭФ запланированы встречи с руководителями иностранных компаний, расположенных на территории региона. Речь пойдет об инвестициях в модернизацию производства.

Выставочный стенд области подчёркивает статус одного из самых экологически чистых регионов России. В основе нашей экспозиции - знаменитый куб чернозёма, который в качестве эталона представлен в палате мер и весов в Париже.

- У нас особая плодородная почва, которая дает богатые урожаи, - отмечает Максим Егоров. – Черноземы составляют почти 90% от всех сельскохозяйственных угодий региона. Аграрии год от года ставят рекорды по урожаю различных сельскохозяйственных культур. Регион ежегодно занимает лидирующие позиции в ЦФО и России по производству муки, растительного масла, сахара, мяса скота и птицы. Кроме того, статус самого экологически чистого региона открывает нам большие перспективы в развитии туристических направлений.

В Петербургском международном экономическом форуме примут участие представители 69 стран. Деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным темам и развитию технологий.