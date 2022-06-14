Тамбовчанин облил гражданскую супругу горючей жидкостью и поджег

Женщина получила серьезные ожоги Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Ленинском МСО СУ СКР по городу Тамбову СУ СКР по региону возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 3 мая мужчина во время ссоры с гражданской супругой, которая упрекнула его в том, что сожитель живет в ее квартире и не платит за коммунальные услуги, он облил женщину горючей жидкостью и кинул в ее сторону зажженную спичку. В результате 47-летняя тамбовчанка получила многочисленные термические ожоги туловища, верхних и нижних конечностей и по настоящее время находится на лечении в больнице.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, рассматривается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.