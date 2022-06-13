Тамбовчан зовут поменяться книгами

15 июня в 10 часов областная научная библиотека им. А. С. Пушкина возобновит летнюю буккроссинг-акцию «Читающий бульвар» для жителей и гостей Тамбова. Напомним, суть ее в том, чтобы обменяться книгами между библиотекой и читателями, а также между людьми. Кроме того организаторы рассчитывают создать импровизированную площадку для общения и обсуждения прочитанного. Участники, а ими могут стать все желающие, получат возможность пополнить свой временный книжный багаж новой интересной литературой и освободить полки от давно прочитанных залежавшихся изданий. Кроме того в рамках акции организаторы проводят викторины и конкурсы.

Так как акция будет проходить в рамках общероссийского Года народной культуры и искусства, большинство книг, которые подготовят библиотекари, будет об истории народных промыслов, краеведении, народной культуре и искусстве. Впрочем, читатели любого возраста смогут подобрать себе книгу по интересам. Среди постоянных участников акции есть и представители «серебряного» возраста, и совсем юные читатели. Подбирая литературу сотрудники отдела культурно-массовых коммуникаций библиотеки, будут ориентироваться в первую очередь на пожелания читателей. По традиции встречи будут проходить каждую среду с 10 до 12 часов на ул. Набережная Тамбова, около памятника С. В. Рахманинову. Главное условие для них - подходящая погода. В библиотеке также напоминают, что на первом этаже читальни есть постоянно действующий пункт буккроссинга.