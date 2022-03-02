Замглавы администрации Тамбова Юрия Зарапина задержали по подозрению в хищении 5,5 миллиона рублей

В декабре прошлого году у Юрия Зарапина прошли обыски, а сейчас его задержали Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

1 марта в Тамбове задержали заместителя главы администрации города Юрия Зарапина. На своём посту он курировал комитеты дорожного хозяйства и транспорта, градостроительства и землепользования, а также административный комитет. Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Тамбовской области, претензии к 33-летнему Зарапину у правохранителей появились по поводу его предыдущей работы, он, напомним, занимал должность руководителя муниципального учреждения «Дирекция городских дорог».

- Установлено, что в период с июня по ноябрь 2018 года и с мая по ноябрь 2020-го, подозреваемый вместе с руководителем одной из коммерческих организаций, похитил 5,5 миллионов рублей бюджетных средств при реализации на территории города национального проекта «Безопасные качественные дороги», - пояснили в региональном УФСБ.

Сейчас Юрий Зарапин является фигурантом сразу по двум уголовным делам, которые возбудили в УФСБ по Тамбовской области по статьям «Мошенничество в особо крупном размере». 1 марта чиновника задержали, решается вопрос о мере пресечения для него.

За мошенничество в особо крупном размере по закону грозит до 10 лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей.