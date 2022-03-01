В Тамбовской области готовят девять пунктов для размещения беженцев из Луганской и Донецкой Республик

В Тамбовской области определили перечень мест, где будут размещать беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. Как следует из постановления областной администрации, всего таких пунктов будет 9. В наукограде людей разместят в гостинице «Мичуринск», в Моршанске – в гостинице при школе №2, в Тамбове – в кардиологическом санатории и оздоровительном лагере «Росиночка» в Пригородном лесу на ул. Маршала Малиновского, в Уварово и Бондарском районе – в Центрах временного размещения, в Мичуринском районе – в санатории им. Калинина, в Сосновке – в здании муниципального учреждения на ул. Лесной, 2 и в Центре временного размещения, в Тамбовском районе – в Центре социокультурной помощи «Жемчужина леса».

- Управлению труда и занятости области поручено организовать временное размещение и социально-бытовое устройство граждан и Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, в том числе размещение, питание, расходы на транспорт из расчета 800 рублей в сутки, - говорится в постановлении обладминистрации.