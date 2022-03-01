Рассказовские мастерицы связали для ивановского музея 11-метровый чулок

Чулок вязали три месяца

Рассказовские мастерицы решили сделать подарок музею «Вязариум», который располагается в городе Иваново - к 8 Марта – Международному женскому дню – они связали 11-метровый чулок. Над его созданием трудились пять мастериц – Татьяна Карякина, Валентина Толстова, Светлана Матыцина, Ольга Михайлова, Марина Елютина. Чулок связан вручную на спицах, потребовалось более 3 кг пряжи (несколько десятков цветов и оттенков) и три месяца.

– Выбор подарка для ивановских коллег не был случайным. Мы обратились к истории Рассказовского края. Первые поселенцы занимались здесь вязанием с конца 17 века – с основания населенного пункта. И в большинстве своем вязали именно чулки, - рассказали в объединении «Малая родина». – Наш подарок должен быть необычным и запоминающимся, ведь «Вязариум» - музей креативного и эмоционального вязания. Планировалось связать чулок в несколько метров… Но мы так увлеклись, что остановились только, когда достигли отметки в 11 метров.

Напомним, это не первый необычный арт-объект объединения «Малая родина» для музеев. Так ковер «Мы вместе, мы едины!» можно увидеть в Котовском культом центре. А знаменитый 10-метровй Шарф Дружбы сейчас демонстрируют в Тамбове – в музее Державинского университета. Он создан в рамках международного проекта «С миру по нитке», его поддержали более 5 тысяч участников со всех континентов – нитки передали представители 60 стран и всех 85 регионов России.