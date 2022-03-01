Тамбовчанка, муж которой заработал 38 миллионов рублей, обманом оформила детское пособие

Жительницу Сосновского района осудили за мошенничество в крупном размере, которое она совершила, предоставив в соцзащиту заведомо ложные сведения. Как установили во время судебного следствия, 37-летняя женщина решила оформить пособие после рождения третьего ребенка, зная, что права на это она не имеет. Через филиал МФЦ в Тамбове многодетная мама подала заявление в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг населения Сосновского района» о назначении ей ежемесячной денежной выплаты.

Вместе с перечнем необходимых документов она предоставила справку о доходах своего мужа с его работы, но сознательно скрыла наличие у него дополнительного дохода от предпринимательской деятельности. Выяснилось, что за 2 года мужчина заработал больше 38 миллионов рублей. С такими доходами выплата семье не полагалась. Но обман удался и женщине назначили социальную выплату, которую она получала с апреля 2019 года по февраль 2021 года. За это время ей перечислили в общей сложности больше 260 тысяч рублей.

- В Сосновскмм районном суде женщину признали виновной, ей назначили наказание в виде1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, - рассказала старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Ущерб государству возмещен.