В Мичуринске пройдут масленичные гуляния

В Мичуринске из-за коронавируса в этом году не будут проводить массового масленичного гуляния, но праздники организуют в пяти микрорайонах города.

В субботу, 5 марта, в 12 часов Масленичные гуляния проведут в Парке культуры и отдыха города. В этот же день в 15 часов праздничная программа стартует в сквере на улице Автозаводской. 6 марта Масленицу будут праздновать сразу на 4 площадках. В 10 часов гуляния организуют для жителей микрорайона «Учхоз "Роща» (у Центра отдыха). В 12 часов посетить праздник смогут жители северо-западного микрорайона и микрорайона Мичуринск-2. Гуляния пройдут в сквере у ДК «Авангард». В 12 часов на территории Ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье» (полуостров в Донском) дадут старт спортивно-развлекательной программе, посвященной Масленице. В 14 часов праздник отметят праздник в Парке Победы (микрорайон Кочетовка-5).

- Для мичуринцев подготовят яркие интересные конкурсы, традиционные вкусные угощения, выступления творческих коллективов и масленичные забавы, - говорят в пресс-службе администрации наукограда. - Гостям развлекательных площадок напоминают о необходимости соблюдения действующих ограничений, направленных на сохранение здоровья населения.