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Происшествия1 марта 2022 11:46

В Тамбове снесли одно из зданий комплекса спиртзавода

Собственник проводил работы без разрешения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Одно из зданий оказалось демонтировано

Одно из зданий оказалось демонтировано

28 февраля на территории спиртзавода, расположенного на улице Андреевской,33 д областного центра, снесли одно из зданий. Информацию об этом в соцсетях распространили градозащитники. На место выехали специалисты областного управления госохраны объектов культурного наследия. Дело в том, что здание Епархиального свечного завода, в котором располагается спиртзавод, в декабре прошлого года внесли в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

- Историческое здание свечного завода при демонтаже строений, расположенных на земельном участке по указанному выше адресу, не затронуто, - рассказали в региональном управлении Госохраны памятников. – Тем не менее, собственнику выдано предписание о приостановлении строительных работ до проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию строительных и иных работ и об отсутствии на данной территории объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Чтобы не допустить сноса исторического здания управление экстренно подготовило приказ о включении свечного завода в перечень выявленных объектов культурного наследия. Он датирован 28 февраля. В отношении собственника, который проводил несанкционированные работы, возбудили дело об административном правонарушении.

Ситуация также находится на контроле в мэрии города. Здесь также подтвердили, что разрушенное строение памятником не являлось. Нарушением является то, что администрацию города не уведомили о проведении работ, а это противоречит Градостроительному кодексу, согласно которому собственник помещения должен был подготовить проект организации работ по сносу объекта капитального строительства и обратиться в администрацию областного центра с уведомлением не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала работ.

- Администрация города подготовила обращения в прокуратуру Ленинского района и департамент государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) Тамбовской области с просьбой провести проверку по факту сноса здания, расположенного на территории спиртзавода, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбова.