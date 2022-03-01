На Тамбовщине смягчили антиковидные ограничения

В Тамбовской области смягчили антиковидные ограничения. Так, отменяется требование предъявлять QR-код или сертификат о вакцинации против COVID-19, или справку о перенесенном коронавирусе, или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 при посещении кафе, баров и ресторанов. Режим работы кафе, баров и ресторанов установлен с 7 утра до 3 часов ночи. Также в них разрешили проводить развлекательные программы за исключением дискотек и организации танцполов. Разрешена работа кальянных. Отменен запрет на работу детских игровых комнат (игровых залов) в торговых и торгово-развлекательных центрах. Отменяется самоизоляция для людей старше 60 лет, беременных женщин и лиц, имеющих определенные хронические заболевания.

- Несмотря на смягчение ограничений, остается высоким риск заражения ковидом, поэтому гражданам по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.