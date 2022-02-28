Четыре человека пострадали в аварии с автобусом на тамбовской трассе

Водитель потерял управление автобусом Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы четыре человека, произошла 27 февраля в 20 часов 45 минут на 390 километре автодороги «Орел - Ливны - Елец - Липецк – Тамбов». 42-летний мужчина, управляя автобусом «Мерседес- Бенц 223685», потерял управление машиной и опрокинулся в кювет.

- В результате аварии пострадали водитель и пассажиры – 18-летняя девушка, 15-летний мальчик и 49-летняя женщина, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.