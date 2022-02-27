В Тамбовской области разрешили охотиться на лис до середины марта

С 21 февраля в охотничьих угодьях Тамбовской области проводятся мероприятия по регулированию численности лисиц. По данным регионального охотуправления, до 15 марта всего охотники могут добыть 552 взрослые особи. Охота разрешена в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Тамбовщины, за исключением биологических заказников.

Охотники могут использовать специальное огнестрельное и холодное клинковое оружие, стандартные капканы. Кроме того, на охоте разрешена помощь привитых от бешенства собак норных пород.

Решение об урегулировании численности лисиц приняли из-за угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих животных, а также во избежание нанесения ущерба здоровью граждан.