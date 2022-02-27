Почти у тысячи жителей Тамбовской области выявили коронавирус

Суточный прирост зараженных в Тамбовской области составил 923 человека. Как сообщил региональный оперштаб 27 февраля, среди заболевших 385 мужчин и 411 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, а также 127 детей (58 мальчиков и 69 девочек в возрасте от 1 до 17 лет). Всего за время пандемии в регионе зарегистрировали 98 256 случаев коронавируса.

На госпитализации – 920 человек. Выздоровели 77473 пациента. На сегодняшний день выписано из стационаров 73 человека, всего выздоровевших 1384. Выписано из больниц – 39712.

По состоянию к 27 февраля, охват вакцинацией взрослого населения Тамбовской области составил 65,4%. Самая высокая доля привитых в Первомайском районе - 83,2%, Котовске - 81,7%, Староюрьевском районе - 79,0%, Рассказовском районе - 75,8%, Тамбове – 73,7%, Рассказово – 72,6%, Сампурском районе - 72,4%, Инжавинском районе – 72,2%. Самая низкая доля вакцинированных в Мичуринске - 47,8%, Уметском районе – 48,8%, Уваровском районе - 49,8%, Кирсанове - 49,8%.