В Тамбовской области осудили липчанина, установившего в колонии «криминальные» порядки

В Тамбовском областном суде вынесли обвинительный приговор ранее неоднократно судимому 45-летнему жителю Липецкой области, которого признали виновным в преступлении по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Государственное обвинение доказало, что подсудимый, зная традиции и устои криминальной среды, придерживаясь их, в сентябре 2019 года, отбывая наказание в одной из исправительных колоний области, получил статус «положенец».

Пользуясь у заключенных, придерживающихся криминальной идеологии, авторитетом, в период с сентября 2019 года по июль 2020 года внедрил на территории исправительного учреждения преступную идеологию, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи, обязывал людей, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, разрешал спорные вопросы, организовывал и контролировал своевременное пополнение и использование средств неформальной казны – «общака».

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя и ранее назначенного наказания, приговорил мужчину к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, оставшейся части – в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, - рассказала старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Приговор в законную силу не вступил.