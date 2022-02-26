С 1 марта тамбовчане начнут получать детские пособия за февраль

В Тамбовской области с 1 марта начнется перечисление детских пособий за февраль. Выплаты получат 4042 жителя Тамбовской области, в том числе 1716 - за первого ребенка, 2326 - за второго и последующих детей. Общая сумма выплат - 39,7 млн рублей.

- Получать это пособие может не только мама или папа ребенка, но и другой родственник, непосредственно занимающийся уходом за малышом, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Для оформления пособия человеку нужно подать заявление по месту своей работы. Необходимым условием является заключенный трудовой договор. На его основании работодатель начисляет страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.