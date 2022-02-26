Тамбовский фармацевт получала взятки от фирм за победу в торгах

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении заведующей аптечным пунктом медицинского учреждения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, подозреваемая, являясь членом комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд медицинского учреждения, в период с марта 2020 года по июль 2021 года получала взятки за совершение незаконных действий, способствующих победе на торгах (аукционах) определенных участников. В настоящее время следствие располагает данными о получении подозреваемой незаконного денежного вознаграждения в размере не менее 480 тысяч рублей. Человек, действующий в интересах подконтрольных фирм и выступающий в данной коррупционной схеме взяткодателем, также стало фигурантом уголовного дела (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Незаконную деятельность подозреваемых выявили полицейские.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление иных эпизодов аналогичной преступной деятельности, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.