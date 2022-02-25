Тамбовчанин вложил в несуществующий бизнес 357 тысяч рублей

В полицию Мичуринска обратился житель города с заявлением о том, что он стал жертвой мошенничества. Оперативники выяснили, что в ноябре прошлого года знакомый потерпевшего предложил ему совместное ведение бизнеса по продаже одежды в формате интернет-магазина и попросил в долг сумму 357 тысяч рублей. Мужчина дал требуемую сумму, однако ни в 2021, ни в наступившем году, его знакомый бизнес не организовал и взятых в долг денег не вернул.

- Подозреваемого в мошенничестве мужчину установили и опросили, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.