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Общество25 февраля 2022 12:55

Тамбовчанок пустят на весенние утренники без предъявления QR-кода

Посетителям нужно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В преддверии Международного женского дня 8 марта в детских садах и школах Тамбовской области пройдут традиционные утренники. Родители ребят смогут стать гостями праздника с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В управлении образования и науки Тамбовской области сообщили, что утренники пройдут в штатном режиме по расписанию, составленному каждой образовательной организацией.

- Родителям следует быть в масках, пройти термометрию на входе, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - В детских садах должны быть обеспечены условия для дезинфекции рук, обработки помещений средствами обеззараживания воздуха.