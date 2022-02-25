Тамбовчанин получил кредит в 2,25 миллиона, который не собирался отдавать

Сотрудники регионального УФСБ выявили мошенничество в сфере кредитования

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили жителя региона, которого подозревают в причастности к мошенничеству. Установлено, что мужчина в 2021 году при оформлении кредита в одном из банков области представил поддельную справку о доходах физического лица. В результате он получил займы на общую сумму 2 250 000 рублей, выплачивать которые не собирался. Просроченная задолженность по заключенным соглашениям в общей сложности составила более 2 300 000 рублей.

- На основании полученных материалов следственным отделением регионального УФСБ в отношении этого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 УК России (мошенничество в сфере кредитования), - рассказали в пресс-службе УФСБ по Тамбовской области.

Виновному в этом преступлении грозит до 6 лет колонии.

Фото УФСБ по Тамбовской области