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Происшествия25 февраля 2022 8:01

В Тамбовской области водитель легковушки протаранил две фуры

Госпитализирован водитель «Лады»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Легковое авто оказалось серьезно повреждено, но водитель машины выжил

Легковое авто оказалось серьезно повреждено, но водитель машины выжил

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием легкового авто и двух большегрузов произошла 24 февраля в 11 часов 10 минут на 155 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» Мордовского района. 34-лений мужчина, управляя автомобилем «Лада 219010» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой «MERCEDES BENZ» в составе с полуприцепом «ШМИТЦ», за рулем которой находился 43-летний водитель. От удара легковушку выбросило на соседнюю полосу, где в это время двигался большегруз «SCANIA G400» в составе с полуприцепом «КОГЕЛЬ».

- В результате ДТП водитель «Лада 219010» получил травмы, на автомобиле скорой помощи его отвезли в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.