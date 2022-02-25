В Тамбове вычислили наркокурьеров с крупной партией

Экспертиза подтвердила, что в свертках находятся наркотики Фото: УМВД России по Тамбовской области

Утром 22 февраля оперативники наркоконтроля регионального УМВД России на улице комиссара Московского города Тамбова остановили автомобиль «Шкода Октавиа» с номерами нашего региона и задержали иностранцев 24 и 27 лет. Во время досмотра автомобиля и самих мужчин у полицейские нашли свертки с героином и синтетическим наркотиком метадоном.

Наркокурьеров задержали и доставили в полицию. Эксперт подтвердил, что у мужчин было 137 граммов героина и 38 граммов метадона. Скорее всего оперативники задержали двух оптовых наркокурьеров, прибывших в Тамбов из Московской области, чтобы организовать здесь сеть тайников с наркотиками для мелких наркокурьеров. По решению суда иностранцев арестовали и отправили в следственный изолятор.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Наркокурьерам грозит до двадцати лет колонии.