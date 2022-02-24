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Происшествия24 февраля 2022 13:29

В Тамбовской области разыскивают мужчину, пропавшего 30 декабря прошлого года

Михаил Хвостиков накануне нового года ушел из дома и больше не вернулся
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Михаил Хвостиков

Михаил Хвостиков

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение 36-летнего Хвостикова Михаила Борисовича, который 30 декабря прошлого года ушел из дома по улице Строителей села Заворонежское Мичуринского района и до сих пор домой не вернулся.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темные. При ходьбе прихрамывает на одну ногу.

Предположительно был одет: куртка серого цвета с зелеными вставками, черные спортивные брюки, черные ботинки, черная вязаная шапка.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Хвостикова М.Б. или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по следственному управлению), - говорят в СУ СКР по Тамбовской области.