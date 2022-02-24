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Общество24 февраля 2022 12:34

В Тамбове проведут проверку по факту нападения стаи бездомных собак на женщину

Инцидент произошел у детского сада «Семицветик»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Следователи регионального СКР обнаружили в Интернете информацию о том, что в Тамбове около детского сада «Семицветик» на женщину напала стая собак и покусала ее. Подобный случай в этом районе за последнее время не единственный. Жители ближайших домов опасаются за своих детей.

- По данному факту руководителем СУ СКР по Тамбовской области инициировано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка полноте и своевременности мер, принимаемых органом местного самоуправления по организации отлова животных без владельцев на территории города Тамбова. Кроме этого, следователи проанализируют объемы и своевременность финансирования мероприятий в этой сфере, - сообщили в СУ СКР по региону.