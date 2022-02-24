В Тамбове проведут проверку по факту нападения стаи бездомных собак на женщину

Следователи регионального СКР обнаружили в Интернете информацию о том, что в Тамбове около детского сада «Семицветик» на женщину напала стая собак и покусала ее. Подобный случай в этом районе за последнее время не единственный. Жители ближайших домов опасаются за своих детей.

- По данному факту руководителем СУ СКР по Тамбовской области инициировано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка полноте и своевременности мер, принимаемых органом местного самоуправления по организации отлова животных без владельцев на территории города Тамбова. Кроме этого, следователи проанализируют объемы и своевременность финансирования мероприятий в этой сфере, - сообщили в СУ СКР по региону.