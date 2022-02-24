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Происшествия24 февраля 2022 11:20

Тамбовчанка зарезала мужа, который ударил ее по лицу

36-летний мужчина скончался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Женщина набросилась на мужа с ножом

Женщина набросилась на мужа с ножом

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

17 февраля в Уваровской ЦРБ скончался 36-летний мужчина, которого доставили в больницу с ножевыми ранениями. По этому факту в Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления заподозрили 32-летнюю супругу погибшего.

По версии следствия, между супругами произошел конфликт, во время которого мужчина ударил жену ладонью по лицу. Разозлившись, женщина сразу отправилась на кухню, взяла нож и нанесла мужу несколько ударов в грудь и живот.

- По ходатайству следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.