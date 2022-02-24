Тамбовчанка зарезала мужа, который ударил ее по лицу

Женщина набросилась на мужа с ножом Фото: СУ СК России по Тамбовской области

17 февраля в Уваровской ЦРБ скончался 36-летний мужчина, которого доставили в больницу с ножевыми ранениями. По этому факту в Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления заподозрили 32-летнюю супругу погибшего.

По версии следствия, между супругами произошел конфликт, во время которого мужчина ударил жену ладонью по лицу. Разозлившись, женщина сразу отправилась на кухню, взяла нож и нанесла мужу несколько ударов в грудь и живот.

- По ходатайству следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.