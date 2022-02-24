В Тамбовской области произошла массовая авария с участием четырех машин

Авария произошла в Тамбовском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием четырех легковых автомобилей произошла 23 февраля в 18 часов 20 минут на 15 км авто дороги Тамбов-Котовск. 28-летний водитель автомобилем LADA-211440 столкнулся с KIA RIO под управлением 22-летнего мужчины. После столкновения LADA-211440 потеряла управление и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двигавшимися навстречу RENAULT KAPTUR, за рулем которого была 48-летняя женщина, и FORD FOCUS под управлением 29-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадали три человека – водители автомобилей LADA и KIA, а также 24-летняя пассажирка FORD FOCUS, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.