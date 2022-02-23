Тамбовские «волки» разгромили тобольский «Нефтехимик»

Самыми результативными в составе нашей команды стали Андрей Лысенков (23 очка), Роман Баландин (16) и Максим Хозяшев (13). Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» местный одноименный клуб в рамках мужской суперлиги 2 по баскетболу провел повторный матч с тобольским «Нефтехимиком».

Хозяева уверенно выиграли все четыре четверти, добившись итогового перевеса в 37 очков – 111:74. Самыми результативными в составе нашей команды стали Андрей Лысенков (23 очка), Роман Баландин (16) и Максим Хозяшев (13).

Это уже девятая кряду победа БК «Тамбов». В последний раз «волки» проигрывали 25 января в Майкопе (84:86).

После 34-х матчей у БК «Тамбов» 64 очка. В ТОП-5 также входят «Чебоксарские Ястребы» (56), магнитогорский «Металлург» (54), курские «Русичи» (49) и ростовский «БАРС-РГЭУ» (50).

Теперь 8 – 9 марта тамбовчане сыграют в Чебоксарах с местными «ястребами». Начало обеих встреч в 18:00.