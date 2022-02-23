С тамбовчанки незаконно пытались взыскать взносы на капитальный ремонт

К Уполномоченному по правам человека с жалобой обратилась жительница Мичуринска. Женщина рассказала, что с нее необоснованно требуют заплатить взносы на капремонт дома, в котором она живет. В почтовом ящике женщина обнаружила квитанцию, где была рассчитана сумма взноса за декабрь, а также значилась задолженность в размере 15 тысяч рублей, накопившаяся с 2014 года. При этом жительница собственницей квартиры не является и никогда подобных платежек не получала.

Чтобы разобраться в ситуации Уполномоченный обратился с соответствующими запросами в администрацию г. Мичуринска, управление Росреестра. Также было направлено обращение в НО – «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области» для дачи разъяснений и обоснования направления на имя заявительницы платежного документа.

В ходе проведенной проверки было установлено, что жилое помещение, в котором проживает женщина, да и сам дом с 1992 года является собственностью мэрии Мичуринска и включен в жилищный фонд муниципального имущества. Управление Росреестра такими сведениями не располагало.

По сообщению НО «Фонд капитального ремонта Тамбовской области» сведения по собственнику жилого помещения были отражены в базе данных Фонда в соответствии с данными, переданными МУП «Теплоресурсы». В Фонд по вопросу корректировки сведений по собственнику указанного жилого помещения никто не обращался.

- В связи с тем, что жилое помещение, в котором проживает женщина является муниципальной собственностью, счета на оплату взносов на капитальный ремонт начиная с февраля 2022 года будут выставляться непосредственно администрации Мичуринска с учетом имеющегося долга за предыдущее время, - рассказали в аппарате омбудсмена.