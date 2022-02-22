БК «Тамбов» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

23 февраля тамбовчане проведут на своем паркете повторный матч с «Нефтехимиком». Начало в 14:00. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» местный одноименный клуб в рамках мужской суперлиги 2 по баскетболу встречался с тобольским «Нефтехимиком».

Хотя гости смогли выиграть первую четверть (16:17), это не помешало «волкам» добиться итогового успеха – 88:79. Самыми результативными у хозяев стали Олег Стародубов (22 очка), Владислав Бобровских (13) и Максим Хозяшев (12).

Это уже восьмая кряду победа БК «Тамбов». В последний раз подопечные Олега Игумнова потерпели неудачу 25 января в Майкопе (84:86).

После 33-х матчей у БК «Тамбов» 61 очко. В ТОП-5 также входят «Чебоксарские Ястребы» (54), магнитогорский «Металлург» (53), курские «Русичи» и ростовский «БАРС-РГЭУ» (по 49).

Завтра, 23 февраля, тамбовчане проведут на своем паркете повторный матч с «Нефтехимиком». Начало в 14:00.