Тамбов
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 14:02

В Тамбовской области отстреляют больше 500 лисиц

Так в регионе намерены снизить заболеваемость бешенством
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Региональное управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира издало приказ, согласно которому в области отстреляют 552 лисы. Мероприятия по регулированию численности этих животных продолжатся до 15 марта. Для охоты разрешено использовать собак, привитых от бешенства, огнестрельное и холодное оружие, а также капканы.

- Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов – наличие подтвержденных случаев заболевания бешенством, с начала 2022 года их зафиксировано 2, - поясняют в облохотуправлении.