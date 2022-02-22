В Тамбовской области отстреляют больше 500 лисиц

Региональное управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира издало приказ, согласно которому в области отстреляют 552 лисы. Мероприятия по регулированию численности этих животных продолжатся до 15 марта. Для охоты разрешено использовать собак, привитых от бешенства, огнестрельное и холодное оружие, а также капканы.

- Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов – наличие подтвержденных случаев заболевания бешенством, с начала 2022 года их зафиксировано 2, - поясняют в облохотуправлении.