Тамбовчанка обворовала женщину, которая приютила ее в своем доме

Около трех лет назад 40-летняя жительница села Татаново Тамбовского района недалеко от своего дома встретила молодую девушку, которой, по ее словам, некуда было идти. Она родилась и проживала в Сосновском районе, на дорогу домой у нее денег не было, молодой человек ее бросил без помощи и поддержки, со съемной квартиры в Тамбове ее выставили. Женщина пожалела 19-летнюю девушку и приютила ее у себя дома.

Все это время квартирантка жила в чужом доме, не платила за жилье и еду, при этом не работала и не училась. Женщина доверила ей место хранения сбережений – на начало января текущего года там оказалось 102 тысячи рублей. Когда хозяйка отсутствовала, квартирантка забрала все сбережения, попутно прихватила и золотую цепочку, которую успешно реализовала на центральном рынка Тамбова перекупщикам.

Владелица денег написала заявление в полицию. Квартирантку нашли в Сосновском районе и задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В преступлении девушка призналась, но все деньги она успела потратить.

- Ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.