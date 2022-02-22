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Общество22 февраля 2022 12:13

В «красивую» дату 22.02.2022 в Тамбове распишутся 19 пар

Обычно во вторник не расписывают, но в этот раз сделали исключение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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19 пар тамбовчан решили расписаться в "зеркальную" дату

19 пар тамбовчан решили расписаться в "зеркальную" дату

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Во Дворце бракосочетания областного центра в зеркальную дату «22.02.2022» решили зарегистрировать свой брак 19 пар тамбовчан. Несмотря на то, что 22 февраля выпадает на вторник, управление ЗАГС приняло решение открыть этот день для подачи заявлений на бракосочетание. Решающим в выборе дня, со слов будущих супругов, стало счастливое сочетание цифр в свидетельстве о заключении брака и штампе в паспорте.

Также 22 февраля зарегистрировали 14 рождений детей, одно стало четырехсотым с начала года. Напомним, с недавнего времени прием тамбовчан по вопросам регистрации рождения теперь проводится во Дворце бракосочетания.

- Очередной «свадебный бум» в Тамбове ожидается накануне первого воскресения после Пасхи (Красная горка), 30 апреля, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбова. - На регистрацию брака в этот день подали заявление порядка 40 пар. По традиции активные регистрации начнутся во Дворце уже в начале июня.

Напомним, с июля 2021 года будущие супруги до регистрации брака определяются, будет ли в паспорте каждого из них стоять штамп о заключении брака. Следует отметить, что лишь в единичных случаях пары отказываются от этой отметки.