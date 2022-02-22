Тамбовские полицейские задержали аферистов, которые обманули трех пенсионеров

В начале февраля этого года в Тамбове произошло мошенничество. Женщине позвонили якобы сотрудники полиции и сообщили, что её внучка, управляя автомобилем, случайно сбила на дороге пешехода. Ей предложили решить вопрос без возбуждения уголовного дела. Необходимо было собрать 800 тысяч рублей и передать курьеру. Испуганная пенсионерка смогла собрать 500 тысяч рублей и, следуя указаниям звонившего человека, передала деньги незнакомцу у подъезда своего дома. Позже выяснилось, что ни в какое ДТП внучка не попадала, а деньгами завладели мошенники.

Полицейские установили аферистов. Ими оказались двое жителей Липецкой области 20 и 26 лет. Выяснилось, что после совершения мошенничества в Тамбове, они уехали Пензу, где им удалось обмануть еще одну пенсионерку на 100 000 рублей. Потом аферисты отправились в Саранск, где обманули женщину на 100 000 рублей. Сотрудники тамбовской полиции вместе с саранскими полицейскими задержали мошенников и доставили их в Тамбов. Мужчины в преступлениях признались.

- На сегодняшний день установлена их причастность к трём фактам мошенничества в разных регионах, общий ущерб потерпевших составил 700 000 рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В настоящий момент задержанные заключены под стражу.