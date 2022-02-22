В Первомайском районе Тамбовщины разберутся с платёжками за тепло и расселят жительницу аварийного дома

21 февраля руководитель Тамбовской области Максим Егоров побывал в Первомайском районе. К главе региона обралилисьместные жители, которые пожаловались на проблему с расселением из аварийного жилья и на завышенную плату за отопление.

Руководитель области после разговора посетил одну из заявительниц. Максим Егоров пояснил, что в Тамбовской области до 1 июня 2023 года должны расселить дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Дом женщины признан аварийным относительно недавно, но необходимость расселения очевидна. Максим Егоров поручил найти возможность переселить жителей дома за счет областного бюджета раньше, чем предусмотрено федеральными программами.

Второе обращение – о завышенных платежах – тоже на контроле. По поручению Максима Егорова в район направят специалиста, который изучит возможные причины проблемы. Как говорят сами жители, их дом является транзитным – через него проходят коммуникации в остальные дома, поэтому все теплопотери ложатся на них. Специалист должен дать техническое заключение, на основании которого будут приняты меры.

Много в районе говорят и о стадионе «Факел». Недавно его реконструировали, сделали новое покрытие поля, беговые дорожки. Картину портят только старые трибуны. Максим Егоров посетил объект и сообщил, что уже в этом году трибуны заменят на современные. После этого здесь смогут комфортно разместиться почти 500 болельщиков. Так реконструкция стадиона полностью завершится. На работы направят 14 миллионов рублей.

Прозвучал от жителей вопрос о возрождении «Первомайскхиммаша». Когда-то на предприятии работало несколько тысяч сотрудников, но сейчас оно простаивает, и уже не первый год. По словам руководителя области, сейчас идут переговоры с новым инвестором, который готов вложить средства в восстановление производства.

«Мы провели переговоры с новым инвестором. Он заканчивает переговоры со Сбербанком, у которого предприятие находится в залоге. Уверен, что завод получит новую жизнь, и мы будем ему помогать. Нам важно сохранить предприятие», - отметил Максим Егоров.

Помимо всего прочего, остро стоит вопрос строительства нового детского сада и школы для села Хоботово и его окрестностей. По словам местных жителей, детский сад располагается в старом здании. Мест не хватает, возникла большая очередь. Максим Егоров поручил подготовить все необходимые документы, этот вопрос будет рассматриваться дополнительно. Возможно, нужно направить силы на строительство школы с дошкольной группой. Построить объект можно по концессии. Руководитель области привел в пример школы, которые будут возводить по этому принципу в Тамбове.

Прозвучал вопрос о зарплатах медработников района. Так, медсестра местной больницы пожаловалась, что ее заработная плата, далека от заявленных показателей. Максим Егоров потребовал разобраться в ситуации, а также напомнил, что с июля этого года Тамбовская область станет пилотным регионом для тестирования новой системы оплаты труда медработников. Благодаря ей зарплата врачей и медсестёр должна вырасти.

В завершение разговора глава региона отметил, что скоро приедет в район снова.