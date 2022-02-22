В Тамбовской области смягчили антиковидные ограничения

В Тамбовской области появились очередные изменения в ограничительные антиковидные меры. В частности, продлевается режим работы кафе, баров и ресторанов. С 22 февраля они могут осуществлять свою деятельность до 3 часов ночи.

При этом предприятия общепита в период с 23.00 до 03.00 должны обеспечить допуск посетителей в зал обслуживания по QR-кодам либо сертификатам о вакцинации против COVID-19, либо справкам о перенесенном заболевании. Также посетитель может быть допущен в кафе при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Проверку QR-кодов и указанных документов, а также соответствие содержащихся в них данных сведениям в паспорте посетителя, обеспечивают предприятия общественного питания.

- Как сообщили в оперативном штабе, незначительное послабление ограничительных мер не отменяет действующие правила поведения в общественных местах и транспорте, - поясняют в пресс-службе администрации Тамбовской области. -Тамбовчане и гости региона по-прежнему обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.