Тамбовчанка потеряла управление машиной и угодила в кювет: в аварии пострадала водитель и 6-летний мальчик

Автомобиль, потерявший управление, выскочил в кювет Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали женщина и маленький ребенок, произошла 21 февраля в 14 часов 50 на 10 км автодороги Мичуринск-Терское Мичуринского района. 26-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Калина» не справилась с управлением машиной и она съехала в кювет.

- В результате ДТП травмы получили водитель и 6-летний мальчик, находившийся в автомобиле, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.