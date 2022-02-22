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Происшествия22 февраля 2022 10:18

Тамбовчанка потеряла управление машиной и угодила в кювет: в аварии пострадала водитель и 6-летний мальчик

ДТП произошло в Мичуринском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Автомобиль, потерявший управление, выскочил в кювет

Автомобиль, потерявший управление, выскочил в кювет

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали женщина и маленький ребенок, произошла 21 февраля в 14 часов 50 на 10 км автодороги Мичуринск-Терское Мичуринского района. 26-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Калина» не справилась с управлением машиной и она съехала в кювет.

- В результате ДТП травмы получили водитель и 6-летний мальчик, находившийся в автомобиле, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.