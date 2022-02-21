В Тамбове предъявили обвинение в убийстве пасынку Виктора Вакульчика

В СУ СКР по Тамбовской области предъявили официальное обвинение в убийстве 30-летнему приемному сыну Виктора Вакульчика.

По версии следствия, утром 14 февраля мужчина, вооружившись ножом, пришел в подъезд многоквартирного дома по улице Астраханской города Тамбова и стал ожидать выхода отчима из квартиры. Увидев, что мужчина вышел из квартиры, он подошел к нему и нанес множественные удары ножом в область грудной клетки и спины, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Предположительно, мотивом преступления явилась личная неприязнь к отчиму, который выражал недовольство положением дел на фирме, возглавляемой обвиняемым, и в связи с этим негативно высказывался в его адрес.

- По ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.