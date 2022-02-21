В Тамбовской области раскрыли две кражи, совершенные несколько лет назад

Недавно полицейские поселка Токаревка получили информацию о возможной причастности двух жителей Токаревского района к совершению преступлений прошлых лет. Расследование уголовных дел было возобновлено.

Первое уголовное дело было возбуждено в июле 2014 года. Тогда неизвестными в ночное время были взломаны дверные запоры склада, принадлежащего СХПК в деревне Ястребовка. Со склада пропали 20 автомобильных колес различного размера. Второй раз воры наведались на тот же склад спустя пять лет. В мае 2019 года со склада пропали десятки запасных частей к сельхозтехнике.

- Сейчас полицейские установили и опросили двух местных жителей в возрасте 35 и 42 лет, которых заподозрили в этих преступлениях, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Дома у одного из них была обнаружена часть из похищенных запчастей в 2019 году, их изъяли. Остальное мужчины реализовали, а деньги потратили на личные нужды. В настоящий момент они опрошены сотрудниками токаревской полиции и признались в двух ранее совершенных кражах.