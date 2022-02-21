В Тамбове проверили, как убирают входы в магазины

21 февраля представители административного комитета администрации Тамбова проконтролировали соблюдение требований Правил благоустройства в северной части города. В первую очередь обращали внимание на качество содержания входных групп коммерческих объектов.

- Прошел комплексный рейд по улице Рылеева. В первую очередь обращаем внимание на неубранный снег, лёд, наледь. Кроме того, мы смотрим на то, как убирается мусор, отмечаем факты незаконной расклейки объявлений или несанкционированной торговли, - говорит председатель административного комитета Вячеслав Баранов. - Нарушения фиксируются, выписываются уведомления, составляются протоколы.

Содержать прилегающую территорию в порядке, включая уборку наледи и мусора, входит в обязанности владельцев магазинов. Как показывает практика, собственники стараются не доводить дело до серьёзных штрафных санкций и устраняют нарушения, не дожидаясь вынесения рассмотрения вопроса на заседание административной комиссии.