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Общество21 февраля 2022 13:09

В Тамбове проверили, как убирают входы в магазины

Рейд прошел на улице Рылеева
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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21 февраля представители административного комитета администрации Тамбова проконтролировали соблюдение требований Правил благоустройства в северной части города. В первую очередь обращали внимание на качество содержания входных групп коммерческих объектов.

- Прошел комплексный рейд по улице Рылеева. В первую очередь обращаем внимание на неубранный снег, лёд, наледь. Кроме того, мы смотрим на то, как убирается мусор, отмечаем факты незаконной расклейки объявлений или несанкционированной торговли, - говорит председатель административного комитета Вячеслав Баранов. - Нарушения фиксируются, выписываются уведомления, составляются протоколы.

Содержать прилегающую территорию в порядке, включая уборку наледи и мусора, входит в обязанности владельцев магазинов. Как показывает практика, собственники стараются не доводить дело до серьёзных штрафных санкций и устраняют нарушения, не дожидаясь вынесения рассмотрения вопроса на заседание административной комиссии.