Тамбов
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 11:48

Тамбовчанин украл мобильники и деньги из салона, где работал стажером

25-летнего вора вычислили полицейские
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Администрация одного из салонов связи в поселке Первомайском обнаружила, что с ноября прошлого года по январь текущего из торговой точки исчезли четыре сотовых телефонов. По этому поводу руководство салона обратилось в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в этом преступлении. 25-летний мужчина в прошлом году устроился на работу в этот магазин стажером. Он признался, что похищал сотовые телефоны, аксессуары к ним и деньги в сумме 15200 рублей из кассы салона-магазина. Одни их похищенных мобильников изъят, остальные он успел продать.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.