Тамбовчанин украл мобильники и деньги из салона, где работал стажером

Администрация одного из салонов связи в поселке Первомайском обнаружила, что с ноября прошлого года по январь текущего из торговой точки исчезли четыре сотовых телефонов. По этому поводу руководство салона обратилось в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в этом преступлении. 25-летний мужчина в прошлом году устроился на работу в этот магазин стажером. Он признался, что похищал сотовые телефоны, аксессуары к ним и деньги в сумме 15200 рублей из кассы салона-магазина. Одни их похищенных мобильников изъят, остальные он успел продать.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.