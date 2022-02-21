Владельца тамбовского экстрим-центра «Крылья» приговорили к 4 годам условно за травмирование людей

В Тамбове вынесли приговор владельцу экстрим-центра «Крылья», которого признан виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

Следствием и судом установлено, что индивидуальный предприниматель в арендованном помещении организовал экстрим-центр, оснащенный немеханизированными аттракционами (поролоновые ямы, полосы препятствий, батуты), где оказывал развлекательные услуги, не отвечающие требованиям ГОСТов и при наличии определенных условий представляющие опасность для жизни и здоровья посетителей. Так, в этом заведении 20 декабря 2017 года 35-летний мужчина при падении получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой спинномозговой травмы с развитием отека головного мозга, от которых спустя несколько дней скончался в больнице. Ранее в этом же экстрим-центре компрессионный перелом грудных и поясничного позвонков получила 10-летняя девочка. Несовершеннолетняя прыгнула в бассейн, наполненный мягкими кубиками, и в это же время, не дождавшись пока она выберется оттуда, в бассейн прыгнул другой ребёнок, упав прямо на нее.

Основной причиной травмирования людей явилось непринятие организатором услуг всех необходимых мер по безопасной эксплуатации аттракционов. Так, например, в штате центра отсутствовали операторы, в чьи обязанности входил бы непосредственный контроль в зоне развлечений за порядком и последовательностью спрыгивания посетителей в поролоновый бассейн, подстраховка их действий при выполнении упражнений и движений на батуте и т.п.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.