Тамбовчанин похитил стройтехнику, которая принадлежала умершему совладельцу бизнеса

В рассказовскую полицию обратилась 37-летняя женщина с заявлением о краже. Как оказалось, двое мужчин были владельцами различной строительной техники, которую сдавали в аренду. После смерти одного из них, половина имущества должна была перейти по наследству потерпевшей. Но оказалось, что экскаватор-погрузчик исчез. Сотрудники полиции провели необходимые следственно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в пропаже техники. Им оказался 41-лений совладелец бизнеса, который после смерти товарища решил выручить деньги от продажи дорогостоящего экскаватора.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по п.в ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.