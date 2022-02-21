Полицейские нашли афериста, который 9 лет назад обманул тамбовских предпринимателей

В 2013 году в полиции Рассказово и ОМВД России по городу Котовску возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В совершении преступлений заподозрили 49-летнего жителя Ставропольского края. В обоих случаях мошенник действовал под предлогом поставок дизельного топлива по очень низким ценам. Он предложил директору сети автозаправок города Котовска несколько десятков тонн топлива, но потребовал предоплату. Получив 2 миллиона 300 тысяч рублей, он скрылся. В тот же период житель Ставрополья под аналогичным предлогом вошел в доверие к рассказовскому предпринимателю, занимающемуся междугородними автобусными перевозками, и завладел его джипом «BMW X5» в качестве залога. Его мобильный телефон после этого стал недоступен, обещанного топлива по низким ценам никто из предпринимателей не получил.

Полицейские начали поиск афериста, отрабатывалось его местонахождение у друзей, знакомых, родственников в других российских регионах и по месту жительства, однако мошенник с полученными деньгами и автомобилем нигде не появлялся. Спустя какое-то время рассказовские оперативники обнаружили похищенный джип. Он оказался сожженным в одном из населенных пунктов Волгоградской области. Расследование уголовных дел за отсутствием улик на время было приостановлено.

Спустя шесть лет, в 2019 году, на территории Краснодарского края мошенника нашли, арестовали и приговорили к четырем годам лишения свободы за ряд преступлений, совершенных в период до 2013 года на территории ряда других российских регионов. Аналогичным образом он обманул еще нескольких предпринимателей. В тот момент он категорически отрицал свою причастность к совершению двух мошенничеств на территории Тамбовской области.

В настоящее время мужчина отбывает наказание на территории одной из исправительных колоний на территории Тамбовской области. В рамках межведомственного взаимодействия сотрудники оперативного отдела УФСИН и УМВД России по Тамбовской области собрали доказательства причастности жителя Ставропольского края к совершению мошенничеств в 2013 году в Рассказово и Котовске.

- В итоге осужденный признал свою вину и написал явку с повинной, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Проводится сбор улик и опрос свидетелей.